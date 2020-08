Pokémon GO, nuova Settimana del Drago: l'evento fa il bis per problemi tecnici

L'inizio di agosto ha visto l'inizio dei festeggiamenti per la Settimana del Drago in Pokémon GO. Purtroppo, alcuni inconvenienti tecnici hanno interessato il corretto svolgimento dell'evento speciale.

Per questa ragione, il team di Niantic ha scelto di organizzarne una seconda edizione. La nuova Settimana del Drago prenderà il via alle ore 08:00 del prossimo venerdì 21 agosto e si protrarrà sino alle ore 22:00 di mercoledì 26 agosto. Per l'occasione, Allenatori e Allenatrici potranno usufruire di una nuova ricerca a tempo. Proponendo compiti e incarichi differenti, quest'ultima offrirà le medesime ricompense previste per l'evento originale, tra cui la possibilità di incontrare due esemplari di Deino, Pokémon di tipo Buio/Drago di Quinta Generazione.

Purtroppo, non sarà invece attivo il bonus ambientale legato alle creature di tipo Drago. Queste ultime dunque non appariranno alla stato selvatico con una frequenza maggiore rispetto a quanto normalmente previsto in Pokémon GO. In maniera simile, non saranno attivati nemmeno le altre funzionalità speciali previsti per la Settimana del Drago originale.



In chiusura, vi ricordiamo che si avvicina l'apertura delle votazioni per i Pokémon GO Community Day di settembre e ottobre, con i giocatori chiamati a eleggere i due Poket Monster che saranno protagonisti dei due eventi speciali. Gli utenti potranno esprimere le proprie preferenze tramite Twitter.