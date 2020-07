Pokemon GO: nuova sfida contro Jessie e James sulla mongolfiera di Meowth

Allenatori di Pokemon GO, Jessie e James del Team Rocket hanno preso il controllo di Pokemon GO arrivando in gioco con la... mongolfiera di Meowth!

"Mentre le mongolfiere del Team GO Rocket si aggirano per i cieli, abbiamo indagato ulteriormente su quei due. Le Reclute alla guida delle mongolfiere sono perplesse quanto noi riguardo alla provenienza di questi due personaggi. Da quello che sappiamo, il Team GO Rocket ha assegnato dei Pokémon ombra a protezione di Jessie e James mentre cercano un modo per crearne molti di più. È qui che entrate in gioco voi! Controllate la mappa per vedere se la Mongolfiera di Meowth di Jessie e James sta sorvolando la vostra zona. Quando appare, toccatela per sfidarli."

Inoltre sono disponibili nel negozio gli oggetti avatar di Jessie e James, i due cattivi del Team Rocket non sembrano intenzionati a fermarsi e sicuramente li rivedremo presto nel mondo di Pokemon GO, probabilmente come parte degli eventi estivi per festeggiare il quarto anniversario del gioco.

Pokemon GO ha registrato numeri da record in questi mesi nonostante l'emergenza Coronavirus, Niantic Labs ha modificato pesantemente ogni aspetto del gioco per permettere agli allenatori di continuare a divertirsi restando a casa, in totale sicurezza.