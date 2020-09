Pokémon GO, nuova stagione per la Lega Lotte GO: tutti i dettagli

Elemento essenziale dell'esperienza proposta da Pokémon GO, le sfide tra Allenatori sono pronte a prendere forma in una stagione completamente nuova, ricca di importanti appuntamenti.

Il gioco è infatti pronto ad accogliere la Quarta Stagione della Lega Lotte GO, della quale sono state comunicate le date provvisorie. Salvo modifiche, le molteplici competizioni in programma si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Lega Mega : dalle 22:00 di lunedì 14 settembre alle 22:00 di lunedì 28 settembre;

: dalle 22:00 di lunedì 14 settembre alle 22:00 di lunedì 28 settembre; Lega Ultra e Coppa Premier : dalle 22:00 di lunedì 28 settembre alle 22:00 di lunedì 12 ottobre;

: dalle 22:00 di lunedì 28 settembre alle 22:00 di lunedì 12 ottobre; Lega Master e Coppa Premier : dalle 22:00 di lunedì 12 ottobre alle 21:00 di venerdì 2 ottobre;

: dalle 22:00 di lunedì 12 ottobre alle 21:00 di venerdì 2 ottobre; Coppa di Halloween: dalle 21:00 di lunedì 26 ottobre alle 21:00 di lunedì 3 novembre. Nella competizione saranno ammessi soltanto Pokémon di tipo Veleno, Spettro, Coleottero, Buio e Folletto, mentre tra le ricompense figurano incontri con Bulbasaur, Charmander e Squirtle in costumi di Halloween;

La quinta stagione della Lega Lotte GO di Pokémon GO comincerà invece in data 9 novembre alle 21:00. In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che di recente il titolo mobile ha accolto alcune modifiche per le Mega Evoluzioni di Pokémon GO. Il team di sviluppo ha inoltre comunicato che presto cesserà il supporto a Pokémon GO su alcuni dispositivi mobile.