Pokemon GO: nuove evoluzioni con le uova, al via l'evento Maratuova

Allenatori di Pokemon GO, prepatratevi per il prossimo evento, non fate la frittata! Da oggi e fino al 27 novembre alle 22:00 alcuni Pokémon come Rhyhorn, Porygon e Magby, le cui evoluzioni furono scoperte nella regione di Sinnoh, nasceranno dalle Uova da 2 km.

Orari

Dal 14 novembre alle 22:00 ora locale (13:00 PST) al 27 novembre alle 22:00 ora locale (13:00 PST).

Bonus

Alcuni Pokémon, tra cui Rhyhorn, Porygon e Magby, nasceranno dalle Uova da 2 km. Con un pizzico di fortuna, potresti persino incontrare un Elekid cromatico! Non fare la testa d’uovo e fai schiudere Uova a volontà! Ricorda di essere sempre prudente e buon divertimento!

Ricordiamo inoltre che per tutto il mese di novembre sarà possibile ottenere Shedinja tramite le Ricerche sul Campo, una occasione da non lasciarsi sfuggire per catturare questo ambito Pokemon!