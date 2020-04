Pokemon GO: nuove offerte e bonus gratis della settimana

Niantic Labs continua a proporre nuove offerte e regalare bonus gratuiti agli allenatori di Pokemon GO con l'obiettivo di rendere meno pesanti questi giorni di quarantena, permettendo ai giocatori di fare scorta di oggetti da utilizzare in-game.

Ogni settimana nel negozio saranno disponibili nuove offerte da 1 Pokémoneta, questi i bonus validi fino a lunedì 20 aprile alle 22:00 CEST:

Poké Ball × 30

Mega Ball × 20

Baccalampon × 15

Baccanana × 20

Spendendo una sola Pokemoneta (prezzo simbolico) avrete dunque accesso a trenta Poke Ball, venti Mega Ball, quindici Baccalampon e venti Baccanana. Ricordatevi inoltre che per un periodo limitato potete utilizzare il codice Pokemon GO EMRK2EZWLVSSZDC5 per ottenere gratis quattro Baccalamponi dorati, otto Poké Ball e quattro Baccananas, su Everyeye.it trovate la guida per riscattare i codici di Pokemon GO con le istruzioni passo passo da seguire per utilizzare i codici.

Per il mese di aprile Niantic Labs ha in programma molti eventi tra cui l'Ora del Pokemon in primo piano, attività sospesa a marzo a causa dell'emergenza Coronavirus e in procinto di tornare con quattro appuntamenti speciali, presto inoltre scopriremo quali sono le attività in programma per i prossimi mesi, tutto è ovviamente legato all'evolversi dell'emergenza internazionale Covid-19, con decreti dei vari paesi che vietano assembramenti e uscite non autorizzate.