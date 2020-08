Pokémon GO, nuovi Community Day: tutti i dettagli su votazioni e creature protagoniste

Tutti gli aspiranti Maestri e Maestre di Pokémon possono iniziare a preparare le proprie Poké Ball in vista dei prossimi appuntamenti con i Pokémon GO Community Day.

Dopo aver presentato i quattro Pokémon candidati per diventare protagonisti dei prossimi due eventi, Niantic annuncia che le votazioni si terranno tra domenica 23 e lunedì 24 agosto. Durante le due giornate, i giocatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite Twitter, partecipando al sondaggio lanciato dall'account ufficiale in lingua inglese di Pokémon GO. la creatura vincitrice sarà protagonista del Community Day di settembre, il secondo classificato apparirà invece nel Community Day di ottobre.

Come di consueto, durante i Community Day di Pokémon GO i Poket Monster in primo piano avranno la possibilità di apprendere una mossa esclusiva in concomitanza con l'evoluzione. Di seguito i dettagli per i quattro candidati:

Charmender : evolvendosi da Charmeleon, Charizard apprenderà Dragospiro, attaco veloce di tipo Drago;

: evolvendosi da Charmeleon, Charizard apprenderà Dragospiro, attaco veloce di tipo Drago; Caterpie : evolvendosi da Metapod, Butterfree apprenderà Tifone, attacco caricato di tipo Volante;

: evolvendosi da Metapod, Butterfree apprenderà Tifone, attacco caricato di tipo Volante; Grimer : evolvendosi da un Grimer o un Grimer di Alola, Muk o Muk di Alola apprenderà Fuocopugno, attacco caricato di tipo Fuoco;

: evolvendosi da un Grimer o un Grimer di Alola, Muk o Muk di Alola apprenderà Fuocopugno, attacco caricato di tipo Fuoco; Porygon: evolvendosi da Porygon2, Porygon-Z apprenderà Tripletta, attacco di tipo Normale in grado di ridurre attacco e difesa dell'avversario;

Maggiori dettagli sui bonus saranno resi noti in seguito, mentre le creature vincitrici del sondaggio saranno comunicate poco dopo la fine della votazione.