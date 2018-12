Pokemon GO: nuovi dettagli sulle sfide tra allenatori

In questi due anni di Pokémon GO avete incontrato e catturato il vostro primo Pokémon, avete creato una squadra potente in grado di affrontare Pokémon Leggenda nelle Lotte Raid: tutte queste avventure vi hanno fatto sicuramente sviluppare abilità sensazionali. Siete pronti per questa nuova grande sfida?

Le sfide Allenatore inizieranno questo mese e potrete sfidarvi con un amico o un altro Allenatore in qualsiasi momento. Usando un codice della sfida potrete sfidare un altro Allenatore, creare una squadra di tre Pokémon e scoprire chi di voi sarà il vincitore. Una volta terminate le sfide Allenatore, entrambi gli sfidanti riceveranno fantastici premi, come la possibilità di guadagnare rari Oggetti Evoluzione.

Per garantire un gioco equo, gli Allenatori dovranno sfidarsi nella stessa lega della sfida Allenatore, che determina il limite di PL per i Pokémon che parteciperanno alla competizione. La sola forza non assicura la vittoria. Non importa se combatterete con un Caterpie o un Mewtwo, avrà la meglio solo l'Allenatore più astuto e più strategico. Le Lotte si svolgono rapidamente e in tempo reale, quindi non perdete tempo ad aspettare il vostro turno. La squadra dei Pokémon che avete scelto potrà eseguire sia le mosse dell'attacco veloce che quelle dell'attacco caricato. Quando vi preparate per la Lotta, potrete anche usare polvere di stelle e caramelle per sbloccare un attacco caricato bonus per il vostro Pokémon. Il tempismo è fondamentale. Se userete l'astuzia e terrete d'occhio le mosse del vostro avversario, potrete usare uno scudo protettivo per impedire che i vostri Pokémon subiscano danni ingenti. Tuttavia, avete a disposizione solo un numero limitato di scudi prima che i vostri Pokémon restino senza difesa.

Per iniziare una sfida Allenatore, in genere i giocatori devono essere vicini, mentre gli amici per la pelle e i migliori amici possono sfidarsi da qualsiasi distanza. Quindi, che siate vicini o lontani, potrete sfidare i vostri amici più stretti. Volete imparare le basi o affinare le abilità di lotta appena apprese? I team leader Spark, Candela e Blanche non vedono l'ora di mettere alla prova il vostro coraggio! Se vi allenate con uno di loro, potrete guadagnare un premio al giorno come la Polvere di stella, utile a potenziare i vostri Pokémon. Impegnatevi per conquistare il premio di Fantallenatore!

È vostro compito allenare i Pokémon e mantenerli in forma. Se volete diventare dei maestri nella sfida Allenatore, preparatevi e iniziate la vostra avventura!