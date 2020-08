Pokemon GO e nuovi giochi: sviluppatore chiede consigli alla community

Servendosi del suo profilo Twitter per interagire con la community, lo sviluppatore Dave Gibson ha chiesto ai fan di Pokemon dei consigli e delle idee per migliorare gli attuali e i futuri videogiochi con Pikachu e compagni.

Il giovane ma già esperto designer canadese ha infatti deciso di interagire con i milioni di appassionati dei videogiochi targati The Pokémon Company per chiedere loro "quali errori nell'interfaccia utente e nell'esperienza avuta con i giochi sui Pokemon vi hanno mandati al manicomio? Voglio davvero che il mio prossimo videogioco sia in grado di fornire un'esperienza di qualità e, per questo, il vostro parere è inestimabile".

Il caloroso e, per certi versi, inusuale appello lanciato pubblicamente da Gisbon è stato raccolto da migliaia di giocatori, offrendo loro l'opportunità di interfacciarsi direttamente con gli sviluppatori dei titoli Pokemon a loro più cari. Molti fan hanno condiviso il proprio punto di vista su titoli come Pokemon GO e Pokemon Spada e Scudo, due giochi a cui, però, non ha lavorato Gibson. Sui social, lo sviluppatore canadese riferisce infatti di star collaborando con Pokemon Studio Creatures per dare forma, tra le altre cose, alla trasposizione per Nintendo Switch di Detective Pikachu.

E voi, quali migliorie vorreste vedere in Pokemon GO, Pokemon Spada e Scudo o nel vostro titolo Pokemon preferito? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che è ancora possibile scegliere il protagonista del Community Day di settembre e ottobre.