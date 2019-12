Pokémon GO, nuovi habitat per le creature: le aree popolate dai Pokémon sono aumentate!

Il team di sviluppo di Pokémon GO ha scelto di apportare alcune modifiche alla distribuzione geografica delle creature di casa Game Freak, allo scopo di offrire al pubblico una migliore esperienza di gioco.

A renderlo noto è la stessa Niantic, tramite un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del gioco mobile. "Per essere certi che tutti gli Allenatori in giro per il mondo abbiano un'esperienza entusiasmante ed un migliore fruizione del gameplay, - si legge nel comunicato - gli Allenatori potrebbero ora incontrare Pokémon in più posti rispetto a prima. [...] Questa migrazione di Pokémon ha quasi raddoppiato il numero di luoghi nel mondo in cui i Pokémon possono essere incontrati allo stato selvatico". Come risultato di questo processo, i giocatori di Pokémon GO potrebbero riscontrare un incremento di creature in determinate aree o persino riuscire ad avvistarne degli esemplari in zone in cui erano in precedenza totalmente assenti. Oltre che a migliorare l'esperienza di gioco, Niantic si augura che le modifiche apportate dal team possa rappresentare un incentivo per dedicarsi alla scoperta del mondo che circonda la community di Pokémon GO.



Un'ulteriore novità per questo mese di dicembre, ricco di iniziative per gli appassionati. Tra queste ultime ricordiamo ad esempio l'imminente Pokémon GO Community Day di due giorni. Recentemente, inoltre, il team di Niantic ha comunicato interessanti aggiornamenti in merito al futuro debutto della Lega Lotte GO in Pokémon GO.