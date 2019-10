Pokémon GO: tutti i nuovi mostri dell'evento di Halloween, anche Shiny e Ombra

Il 17 ottobre prenderà ufficialmente il via l'evento di Halloween di Pokémon GO. Durante i giorni programmati, i mostri di tipo Spettro appariranno con molta più frequenza del normale: l'evento, inoltre, rappresenterà il pretesto perfetto per introdurre nuovi Pokémon nel gioco!

Tanto per cominciare, è stato confermato che farà il suo debutto Yamask, Pokémon Spettro appartenente alla Quinta Generazione che, con abbastanza caramelle, potrà evolversi in Cofagrigus, anch'esso inedito. Per l'occasione, comparirà per la prima volta anche Darkrai: il mitico Pokémon Buio potrà tuttavia essere incontrato solo ed esclusivamente nelle Lotte Raid a 5 stelle. Alcune delle creature storiche si faranno vedere in giro in nuove varianti: Pikachu indosserà un costume di Mimikyu, Bulbasaur quello di Shedinja, Charmander si travestirà da Cubone e Squirtle si farà vedere nei panni di Yamask. Pikachu apparirà allo stato selvatico, mentre gli altri tre nei Raid. Yamask, Cofagrigus e i quattro Pokémon mascherati potranno tutti apparire in versione Shiny (buona fortuna!).

Potrebbero mai mancare dei nuovi Pokémon Ombra in un evento di Halloween? Certo che no! Weedle, Kakuna, Beedrill, Electabuzz, Magmar, Lapras, Mareep, Seedot, Nuzleaf, Sableye, Trapinch, Cacnea, Shuppet e Duskull potranno tutti apparire in versione Ombra durante le battaglie contro gli sgherri del Team Rocket!