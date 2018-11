Pokemon GO: il nuovo aggiornamento aggiunge l'integrazione con Facebook

Niantic Labs ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Pokemon GO che porta in dote l'integrazione con Facebook e corregge vari bug, aumentando la stabilità generale dell'applicazione su iOS e Android.

Di seguito il changelog completo:

Potrete connettervi al vostro account Facebook per aggiungere i vostri amici che sono Allenatori di Pokémon GO (e che hanno scelto di abilitare questa funzione come voi) alla lista amici

Potrete cambiare l'ordine della lista amici e della borsa dei Pokémon

I Pokémon catturati prima di quest’anno avranno un indicatore unico

Sono stati apportati diversi bug fix e aggiornamenti delle prestazioni

L'aggiornamento arriva giusto in tempo per il Community Day del primo anniversario che si terrà da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre, con la possibilità di catturare tutti i Pokemon comparsi nei precedenti Community Day!