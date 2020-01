Pokemon GO: un nuovo aggiornamento migliora il sistema di lotta e attacco

Niantic Labs ha pubblicato una nota stampa per informare gli allenatori di Pokemon GO riguardo l'arrivo di alcune modifiche al combat system ed al sistema degli attacchi. Di seguito tutti i dettagli così come diffusi dagli sviluppatori.

Aggiornamenti del sistema di lotta

Ci rimane solo un'ultima serie di modifiche alle sfide Allenatore per preparare il terreno all'arrivo di una nuova fantastica funzione. Gli attacchi caricati e il cambio dei Pokémon ora vengono messi in coda e attivati alla fine dell'attacco veloce corrente, senza essere ignorati e preceduti da eventuali attacchi veloci successivi.Sono stati corretti alcuni bug visivi nelle lotte.

Aggiornamenti di alcuni attacchi esistenti in Pokémon GO

Megacorno : questo attacco caricato di tipo Coleottero ora infligge più danni

: questo attacco caricato di tipo Coleottero ora infligge più danni Invertivolt: questo attacco veloce di tipo Elettro ora si attiva e genera energia più rapidamente

Nuovi attacchi in Pokémon GO

Schiacciatuffo: abbiamo saputo che questo attacco caricato di tipo Lotta si è diffuso nel mondo di Pokémon GO! Tuttavia, non abbiamo ancora scoperto quali Pokémon sono in grado di impararlo. Rimanete sintonizzati, le ricerche sono in corso!

I Pokémon possono imparare più attacchi

Plusle e Minun : Laccioerboso. Questo attacco caricato di tipo Erba aiuterà i Pokémon Incitamento ad affrontare i Pokémon di tipo Terra che potrebbero dar loro problemi nella Lega Mega.

: Laccioerboso. Questo attacco caricato di tipo Erba aiuterà i Pokémon Incitamento ad affrontare i Pokémon di tipo Terra che potrebbero dar loro problemi nella Lega Mega. Lanturn : Scintilla. Finora Lanturn non aveva un attacco di tipo Elettro con la stessa potenza dei suoi attacchi di tipo Acqua. Scintilla consentirà a Lanturn di contrattaccare Azumarill con danni superefficaci e di colpire Altaria con danni neutrali.

: Scintilla. Finora Lanturn non aveva un attacco di tipo Elettro con la stessa potenza dei suoi attacchi di tipo Acqua. Scintilla consentirà a Lanturn di contrattaccare Azumarill con danni superefficaci e di colpire Altaria con danni neutrali. Ampharos : Tuonopugno. Questo attacco caricato renderà Ampharos un potente attaccante di tipo Elettro nella Lega Mega e Ultra.

: Tuonopugno. Questo attacco caricato renderà Ampharos un potente attaccante di tipo Elettro nella Lega Mega e Ultra. Masquerain : Bollaraggio. Questo attacco caricato di tipo Acqua consentirà a Masquerain di contrattaccare i Pokémon di tipo Fuoco e Roccia che altrimenti lo metterebbero in difficoltà, essendo un Pokémon di tipo Coleottero e Volante.

: Bollaraggio. Questo attacco caricato di tipo Acqua consentirà a Masquerain di contrattaccare i Pokémon di tipo Fuoco e Roccia che altrimenti lo metterebbero in difficoltà, essendo un Pokémon di tipo Coleottero e Volante. Vespiquen: Tagliofuria ed Eterelama. Questi attacchi di tipo Coleottero e Volante rispecchiano il doppio tipo di Vespiquen, oltre a potenziarla per renderla maggiormente efficace nelle lotte.

I Pokémon possono imparare di nuovo vecchi attacchi

Raichu: Tuonoshock

Magneton: Tuonoshock e Scarica

Venomoth: Velenodenti

Haunter: Palla Ombra

Hypno: Palla Ombra

Alcuni Pokémon scoperti originariamente a Kanto, come parte del gruppo di Pokémon che hanno debuttato con Pokémon GO, hanno visto i loro attacchi cambiare molto col passare del tempo. Aggiungeremo qualcuno tra gli attacchi più potenti che alcuni di questi Pokémon hanno imparato nel 2016, in modo che siano accessibili ai giocatori che si sono uniti a noi da allora. Cercheremo di aggiungere altri attacchi come questi in futuro.