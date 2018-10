Pokemon GO: il nuovo aggiornamento prepara il gioco per i Pokemon di quarta generazione

I Pokemon di quarta generazione stanno arrivando in Pokemon GO e Niantic Labs ha pubblicato un piccolo update che prepara il gioco ad ospitare le nuove creature. L'aggiornamento è ora disponibile per il download su iOS e Android.

L'aggiornamento porta Pokemon GO alla versione 1.91.1 su iOS e 0.123.2 su Android e include le seguenti migliorie:

I Pokémon scoperti nella regione di Sinnoh faranno la loro comparsa in Pokémon GO

Le notifiche relative a pacchi amicizia e richieste di amicizia verranno accumulate

È ora possibile selezionare più Pokémon contemporaneamente quando ci si prepara a una lotta in una Palestra o si partecipa a un raid

Sono stati apportati diversi bug fix e aggiornamenti delle prestazioni

Ma quando arriveranno esattamente i Pokemon di quarta generazione? Secondo un rumor, i nuovi mostri della regione di Sinnoh potrebbero fare la loro comparsa nel corso di questa settimana o al più tardi giovedì 23 ottobre, data di partenza dell'evento di Halloween di Pokemon GO.