Pokemon GO: il nuovo aggiornamento si concentra sulle Sfide Allenatore

Niantic Labs ha pubblicato oggi un corposo aggiornamento di Pokemon GO incentrato sulle Sfide Allenatori: l'update apporta varie migliorie a questa nuova funzionalità e corregge alcuni bug e problemi tecnici minori.

Nuovo aggiornamento Pokemon GO

Gli Allenatori ora possono sfidare chi si trova nelle vicinanze a una sfida Allenatore scansionando il loro codice della sfida

Gli Allenatori possono sfidare in remoto gli amici per la pelle o i migliori amici a una sfida Allenatore

Gli Allenatori, inoltre, possono sfidare a una sfida Allenatore i team leader Spark, Candela e Blanche

Queste lotte si svolgono in una delle tre lega della sfida Allenatore e ciascuna richiede una squadra formata da 3 Pokémon. Ogni lega ha diversi limiti di PL per Pokémon

Gli Allenatori possono ottenere dei premi per aver partecipato alle sfida Allenatore

Saranno disponibili nuovi colori di capelli e tonalità di pelle per gli avatar degli Allenatori

Ricordiamo che le Battaglie di Pokemon GO saranno rese disponibili "a scaglioni" e non saranno accessibili sin da subito a tutti gli allenatori, in questo modo Niantic vuole evitare di congestionare i server, con l'obiettivo di garantire un lancio privo di problemi.