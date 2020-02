Pokémon GO, nuovo Community Day: tutti i dettagli sull'evento di sabato 22 febbraio

In un febbraio ricco di eventi speciali per il titolo mobile, non poteva mancare un nuovo Pokémon GO Community Day, in programma per la giornata di domani, sabato 22 febbraio 2020.

Nel corso delle ultime settimane, la community di aspiranti Maestri di Pokémon ha avuto modo di contribuire alla scelta della creatura protagonista dell'evento. Tramite un sistema di votazioni, il fortunato vincitore è stato infine Rhyhorn. Il Pokémon di Prima Generazione e di Tipo Roccia/Terra sarà dunque il protagonista assoluta della manifestazione.

Il nuovo Community Day, come da tradizione, si svolgerà per un periodo di tempo molto limitato, compreso tra le ore 11:00 e le ore 14:00 del fuso orario italiano. Per l'intera durata dell'evento sarà attivo uno speciale bonus in-game: in particolare, gli utenti potranno ottenere una quantità tripla di Polvere di Stelle da cattura. Recentemente, è stata inoltre svelata la mossa speciale protagonista dell'evento: si tratta di Devastomasso, che potrà essere appresa esclusivamente da Rhyperior.



In attesa dell'inizio del Pokémon GO Community Day di febbraio 2020, ricordiamo ai giocatori che è attivo anche lo speciale evento dedicato all'amicizia in Pokémon GO. In chiusura, segnaliamo agli allenatori alle prese con il completamento del Pokédex di Pokémon GO, che è ora possibile ottenere Pokémon Fossili dalla schiusa delle Uova da 7 Km.