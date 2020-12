Pokémon GO: col nuovo evento arrivano Mr. Mime e Mr. Rime di Galar

Niantic ha appena annunciato l'arrivo di un nuovo evento a tempo in Pokémon GO, durante il quale sia i giocatori che acquisteranno il biglietto per la ricerca speciale che gli utenti che decideranno di non spendere nulla potranno catturare nuove creature e attirarne altre con molta più facilità.

L'evento resterà attivo dalle ore 10:00 italiane del prossimo venerdì, 18 dicembre 2020, alle ore 20:00 italiane di lunedì 21 dicembre 2020. Durante questo periodo potrete utilizzare Aroma per attirare uno dei seguenti Pokémon: Jynx, Swinub, Spoink, Woobat, Cubchoo e altri. Con un po' di fortuna, inoltre, avrete l'opportunità di imbattervi nella versione cromatica di Cubchoo. Una volta utilizzato, l'aroma avrà una durata di ben tre ore, durante le quali potrete attirare un gran numero di Pokémon ed ampliare quindi la vostra collezione.

Gli utenti in possesso di un biglietto potranno invece accedere alle missioni del Professor Willow ed ottenere come ricompensa i seguenti oggetti e Pokémon:

Vulpix di Alola, Jigglypuff, Jynx, Whismur, Chimecho e Snorunt

Posa avatar ispirata a Mr.Mime

Tre aroma, tre caramelle rare, 30 Ultra Ball, tre biglietti lotta premium, un Poffin, due Moduli esca glaciali, tre Superincubatrici e tre Pezzi Stella

Mr. Mime di Galar, che potrà evolversi in Mr. Rime grazie alle caramelle ottenute durante l'evento

Avete già dato un'occhiata alla lista di eventi di Pokémon GO che ci accompagneranno nel corso delle prossime settimane?