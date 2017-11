Pokemon GO: il nuovo evento permette di sbloccare Farfetch'd in tutto il mondo

A partire da oggi i giocatori dipossono partecipare alla nuovalanciata da Niantic. Se tutti gli allenatori riusciranno a catturare complessivamente 3 miliardi di Pokemon entro il 26 novembre,verrà reso disponibile in tutto il mondo per 48 ore.

L'immagine riportata in basso riassume tutte le ricompense previste nel corso della nuova sfida, che come possiamo vedere sono suddivise in tre categorie in base al numero complessivo di Pokemon catturati da tutti gli utenti di Pokemon GO. Oltre ai bonus XP, a saltare all'occhio è sicuramente la ricompensa Oro: se gli allenatori riusciranno a catturare in tutto 3 miliardi di Pokemon, infatti, Farfetch'd verrà reso disponibile in tutto il mondo per 48 ore (mentre in Asia verrà proposto Kangaskhan).

Dal momento che Farfetch'd è catturabile soltanto in Asia, questa potrebbe essere un'ottima occasione anche per noi giocatori italiani. Voi contribuirete a raggiungere il traguardo Oro nella nuova Global Catch Challenge di Pokemon GO?