Pokémon GO, nuovo evento speciale: la Settimana Superefficace al via il 19 novembre

Il Pokémon GO Community Day di novembre è solo uno dei diversi eventi speciali che il team di Niantic ha in serbo per la propria community nel corso delle prossime settimane.

Ben presto, il gioco mobile dedicato alle creature Game Freak ospiterà infatti la "Settimana Superefficace". Quest'ultima prenderà il via alle ore 22:00 del prossimo lunedì 19 novembre e si protrarrà sino alla medesima ora di martedì 26 novembre. In questo periodo di tempo limitato, i giocatori potranno usufruire di alcuni bonus speciali all'interno di Pokémon GO.

In particolare, sia nei raid sia nella ricerca sul campo sarà possibile incontrare con maggiore frequenza creature che potrebbero rivelarsi alleati particolarmente potenti nella lotta contro i Pokémon del Team GO Rocket o di altri Allenatori. I giocatori più fortunati potrebbero inoltre imbattersi in una versione cromatica/shiny di Tentacool. A queste novità, si aggiungeranno ulteriori bonus in-game:

Le sfide Allenatore assegneranno una quantità doppia di polvere di stelle;

I Pokéstop consentiranno di raccogliere più pozioni e revitalizzanti;

Nei raid a tre stelle sarà garantita una MT attacco caricato;

In attesa che la Settimana Superefficace faccia il suo debutto nel gioco sviluppato da, ricordiamo che il team di sviluppo ha voluto omaggiare la recente pubblicazione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, con l'inserimento del Weezing di Galar nei raid di Pokémon GO