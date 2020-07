Pokemon GO: nuovo rapporto del Professor Willow, cosa sta succedendo?

Il Professor Willow di Pokemon GO ha pubblicato un nuovo rapporto denominato Fogli al chiaro di luna preannunciando una nuova scoperta che potrebbe condizionare il mondo di gioco. Ecco di cosa si tratta.

Blanche era partita per condurre alcune ricerche sui Pokémon associati al Sole e alla Luna apparsi durante l'evento del solstizio. Al ritorno da un'escursione di ricerca su Clefairy ha lasciato dei fogli sulla scrivania.

"C'è sotto qualcosa, ha mormorato. Vedendo il logo R sui fogli ho capito che qualunque cosa fosse, non era nulla di buono. Blanche ha anche fatto notare la sagoma scura che gli Allenatori hanno intravisto sullo sfondo di una recente immagine di Clefairy, supponendo che ciò potesse essere correlato ai fogli trovati. Il capo della Squadra Saggezza ha anche detto che nell'area in cui la foto è stata scattata sono state viste delle Reclute del Team GO Rocket comportarsi in modo più sospetto del solito. Saranno necessarie ulteriori indagini."

Non è ancora del tutto chiaro a cosa si riferiscano Blanche e Willow ma non è escluso che possa essere legato agli eventi estivi di Pokemon GO da poco annunciati per festeggiare il quarto anniversario del gioco, uscito nell'estate 2016 su iPhone (in seguito su Android) e immediatamente accolto da un enorme successo di pubblico e critica.