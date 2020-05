Pokémon GO, grande offerta con una Pokémoneta: Biglietti Raid e Poké Ball

Mentre prosegue l'evento speciale dedicato ai Pokémon di Johto in Pokémon GO, dal team di Niantic viene annunciata un'interessante promozione rivolta agli Allenatori.

In particolare, è stata attivata una nuova promozione che prevede la spesa di un'unica Pokémoneta. Con questa spesa, i giocatori potranno mettere mano ai seguenti contenuti:

Un Biglietto Raid da remoto;

20 Poké Ball;

10 Mega Ball;

5 Ultra Ball;

La promozione, come già accaduto in precedenza, avrà una durata molto limitata: attualmente attiva, si protrarrà sino alle ore 22:00 di lunedì 18 maggio. Segnaliamo che si tratterà dell'ultima promozione da una Pokémoneta che sarà attivata dal team di Niantic. Ricordiamo inoltre che la software house ha avviato alcuni primi test per valutare una modifica nel meccanismo delle Pokémonete.



Contestualmente sono state annunciate alcune modifiche legate ai meccanismi di ottenimento degli strumenti. Nello specifico:

I Pokémon compagni possono consegnare ai giocatori Pacchi Amicizia direttamente dai Pokéstop;

È possibile ottenere più Poké Ball dai Pacchi Amicizia;

Ogni Allenatore può ricevere una Missione sul Campo bonus ogni giorno, senza bisogno di girare un disco Pokéstop: completandola si otterranno degli strumenti;

La distanza dalla quale è possibile far girare un disco Pokéstop è stata temporanemante raddopppiata;

Misure che sembrano volte ad agevolare ulteriormente la possibilità di giocare a Pokèmon GO anche da casa.