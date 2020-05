Pokémon GO offline: annunciata giornata di manutenzione straordinaria

Ad anni di distanza dalla prima pubblicazione, il gioco mobile sviluppato da Niantic e interamente dedicato alle creature di casa Game Freak non accenna a rallentare la propria evoluzione.

Mentre gli Allenatori di preparano ad un nuovo evento speciale che introdurrà nuovi Pokémon di Galar in Pokémon GO, il team di sviluppo dirama una comunicazione importante legata al funzionamento del gioco. I ragazzi di Niantic hanno infatti reso noto di essere intenzionati a procedere con una manutenzione globale straordinaria di Pokémon GO. Quest'ultima, per poter essere condotta al meglio, richiederà la disattivazione dei server per diverse ore, durante le quali sarà dunque impossibile accedere al titolo.

Nello specifico, l'operazione è stata calendarizzata da Niantic per il prossimo lunedì 1 giugno 2020. con un blocco che si protrarrà per circa sette ore complessive. La chiusura dei server al pubblico avrà inizio alle ore 20:00 del fuso orario italiano (11 a.m. PDT) e si protrarrà sino alle ore 3:00 della mattina di martedì 2 giugno (6 p.m. PDT). L'incidenza della manutenzione nel nostro Paese sarà dunque piuttosto contenuta, in quanto si concentrerà per lo più in orario notturno.



Nel frattempo, ricordiamo che sono state ufficialmente aperte le votazioni per l'elezioni dei PoKèmon protagonisti dei Pokémon GO Community Day previsti per i mesi di giugno e luglio.