Pokémon GO Offline: manutenzione dei server il primo giugno, ecco gli orari

Quello di giugno sarà un mese ricco di eventi d'ogni genere per Pokémon GO, ma come molti giochi con funzionalità di rete perennemente attive, anche il titolo di Niantic deve fermarsi di tanto in tanto per consentire la manutenzione dei server.

Tra circa un'ora prenderà il via una manutenzione programmata dei server di Pokémon GO, che si protrarrà per diverse ore, ovvero dalle 20:00 fino alle 03:00 di domani notte. Per ben sette ore, quindi, le funzionalità online del gioco potrebbero risultare mal funzionanti o del tutto irraggiungibili. Niantic non ha fornito maggiori informazioni in merito alle operazioni che si appresta a condurre, ma ha assicurato che gli account di tutti i Allenatori saranno al sicuro, e non verrà perso alcun dato durante la manutenzione. L'unica cosa di cui dovrete armarvi, quindi, è solo di un po' di sana pazienza.

Una volta che il gioco sarà online, potrete gettarvi a capofitto nella nuova Scoperta Straordinaria che ha per protagonista Trapinch, e prepararvi al Raid a 5 stelle di Zekrom (dal 16 giugno), all'Evento a tema solstizio (dal 19 giugno), all'evento Bacomania (dal 26 giugno) e ad altre iniziative. Date un'occhiata a tutti gli eventi di giugno di Pokémon GO per assicurarvi di non perdervi nulla.