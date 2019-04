Pokémon GO, al via oggi 13 aprile il Community Day di Bagon: tutti i dettagli

Allenatori di Pokémon GO, tenetevi pronti. Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di oggi 13 aprile si svolgerà l'atteso Community Day di Bagon.

Bagon è un mostriciattolo di tipo Drago introdotto con la terza generazione, capace di evolversi in Shelgon e Salamence. All'interno del Pokédex è descritto in questo modo: "Bagon serba in sé il sogno di volare alto in cielo. Nei suoi vani tentativi di spiccare il volo, si lancia a picco dalle alture. A causa di queste rovinose cadute, la testa gli è diventata dura come l'acciaio temprato".

Durante le ore programmate, i Bagon selvatici appariranno con molta più frequenza del normale. I più fortunati tra voi, inoltre, potranno persino imbattersi per la prima volta in assoluto nella sua versione cromatica. Se, entro un'ora dal termine dell'evento, riuscirete a far evolvere Bagon in Shelgon e successivamente in Salamence, quest'ultimo imparerà la mossa esclusiva Oltraggio, che in condizioni normali non è in grado di apprendere. Per l'occasione, avrete a disposizione anche due ghiotti bonus: i moduli esca avranno una durata estesa di tre ore, mentre ad ogni cattura riceverete in premio il triplo dei punti esperienza (vi consigliamo di abbinare l'uso dell'oggetto Fortunuovo per incrementare ulteriormente il quantitativo di punti guadagnati).

Prima di lasciarvi ai preparativi per il Community Day, segnaliamo che è stato appena annunciato una nuova Pokémon GO Snapshot Challenge che coinvolgerà gli allenatori fino alla fine di maggio. Il titolo in realtà aumentata di Niantic, intanto, ha sfondato il muro del miliardo di download.