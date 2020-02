Pokémon GO: oggi 18 Febbraio aumenta lo spawn di tutti i selvatici

Buone notizie per gli allenatori di tutto il mondo: oggi su Pokémon GO torna l'evento settimanale noto come "Pokémon in primo piano", e i protagonisti saranno tutti i Pokémon! Avete capito bene, anziché essere dedicato a un solo Pokémon in particolare, come è stato nelle scorse volte nel caso di Onix e Spoink, stavolta ci saranno tutti.

Non c'è quindi un solo Pokémon che vedrà il proprio spawn rate aumentato, bensì aumenterà nella solita fascia oraria 18-19 italiane quello di tutti i Pokémon selvatici normalmente presenti nel gioco. In pratica, in quell'ora di gioco dovreste poter trovare il doppio dei Pokémon rispetto al solito.

La scelta è sicuramente curiosa, dato che è forse la prima volta che Niantic decide di fare un evento del genere, per cui i casi potrebbero essere due: un momento di pausa, in cui gli sviluppatori "saltano" l'evento nel tentativo di riordinare le idee, e dunque dalla settimana prossima si torerà al Pokémon in primo piano singolo, o se si sta tentando di sperimentare una nuova formula.

Quest'ultimo caso ci sembra però più improbabile, non essendo arrivate comunicazioni da parte di Niantic o The Pokémon Company. In ogni caso, che ne pensate di questa svolta?

Nel frattempo, se vi serve qualche consiglio strategico, sul nostro sito trovate