Pokémon GO: al via oggi 2 gennaio la Maratuova di Sincroavventura con tanti bonus

Niantic ha cominciato il mese l'anno nuovo preparando un mucchio di eventi speciali per Pokémon GO, che si svolgeranno lungo tutto il mese di gennaio. Uno di questi è la Maratonuova di Sincroavventura, che prenderà il via tra pochissime ore!

La Maratuova si svolgerà dalle ore 22:00 di oggi 2 gennaio fino alla medesima ora di giovedì 16 gennaio. Durante il periodo programmato, potrete ottenere in premio polvere di stelle extra, Caramelle rare e, se percorrerete una certa distanza, una Pietra Unima. Facendo schiudere le Uova, inoltre, incontrerete Pokémon con cappelli da festa e anche Pokémon selvatici. Pichu e Wurmple con il cappello potranno essere trovati nelle uova da 2 Km, mentre i Pikachu con il cappello saranno rinvenibili allo stato selvaggio. Raticate e Wobbuffet con il cappello da festa appariranno invece nelle Battaglie Raid a due stelle.

Niente male, vero? Ne approfittiamo per ricordarvi che la scoperta straordinaria di gennaio è Lapras con gli attacchi Geloscheggia e Geloraggio, già disponibile da ieri 1 gennaio, e che Heatran ritornerà nei raid il 7 gennaio. Nei giorni scorsi, intanto, i data miner hanno scoperto l'identità di tre dei Pokémon di quinta generazione in arrivo in Pokémon GO durante l'anno.