Pokémon GO, al via oggi il Community Day Classico: torna Bulbasaur!

Niantic comincia il 2022 all'insegna della nostalgia offrendo a tutti gli Allenatori di Pokémon GO la possibilità di partecipare al Community Day Classico con protagonista Bulbasaur. Scopriamo assieme tutti i dettagli dell'evento di oggi 22 gennaio.

Dalle 14:00 alle 17:00 di oggi 22 gennaio potrete tornare alle origini di Pokémon GO con il Community Day Classico della Stagione della Tradizione. Durante le ore programmate, Bulbasaur apparirà più spesso allo stato selvatico, inoltre i più fortunati tra voi potrebbero anche incontrarlo nella sua variante cromatica. Facendo evolvere Ivysaur (l'evoluzione di Bulbasaur) durante l'evento o fino a due ore dopo otterrete un Venusaur che conosce l'attacco caricato Radicalbero.

Radicalbero

Sfide Allenatore: 100 danni

Palestre e raid: 100 danni

A rendere il tutto più emozionante ci pensano gli immancabili Bonus dell'evento, che stavolta comprendono il triplo dei punti esperienza alla cattura, una durata estesa a tre ore per l'Aroma e i Moduli Esca, e una sorpresa per coloro che scatteranno qualche foto durante le ore programmate. Viene anche offerta la possibilità di acquistare una tantum il Pacco Speciale del Community Day, che al costo di 1.280 Pokémonete propone 50 Ultra Ball, cinque Fortunuovo, cinque Pezzi Stella e un MT attacco caricato fuoriclasse. Il negozio offre anche 30 Ultra Ball gratuite, non dimenticatevi di ritirarle durante l'evento! Segnaliamo, infine, che al costo di un euro potete accedere all'esclusiva storia di ricerca speciale del Community Day Classico dedicato a Bulbasaur.

Prosegue, intanto, l'Evento ispirato alla centrale elettrica, che rimarrà attivo fino alle 10:00 del 1° febbraio. Sul finire del mese prossimo, invece, si svolgerà il Tour di Johto in Pokémon GO!