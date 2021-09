Pokémon GO, oggi arriva Hoopa! Ricerche sul campo e sfida di collezione

Quando Hoopa ha evocato i Pokémon Leggenda durante il Pokémon GO Fest 2021, ha anche distorto il tempo e lo spazio portando per la prima volta in Pokémon GO le creature di Galar. Il 1° settembre ha così preso il via la Stagione del Pokémon Birba, che si arricchisce oggi con un altro importantissimo evento. Scopriamo tutti i dettagli!

Oggi 5 settembre arriva ufficialmente Hoopa! Per l'occasione, Niantic ha preparato una serie di iniziative che terranno impegnati i giocatori dalle 11:00 alle 17:00: tanto per cominciare, lungo tutto l'arco della giornata si verificheranno vari fenomeni sconosciuti in tutto il mondo che indurranno i seguenti tipi di Pokémon selvatici ad apparire nel corso di fasce orarie ben precise (saranno anche attratti dall'aroma):

11:00 - 12:00 (Ore di tipo Psico)

12:00 - 13:00 (Ore di tipo Spettro e Buio)

13:00 - 14:00 (Ore di tipo Psico)

14:00 - 15:00 (Ore di tipo Spettro e Buio)

15:00 - 16:00 (Ore di tipo Psico)

16:00 - 17:00 (Ore di tipo Spettro e Buio)

L'apparizione di queste tipologie di Pokémon sarà valorizzata da una nuova Sfida Collezione, che per essere completata richiede la cattura di 13 differenti Pokémon nel corso della giornata. Stiamo parlando di Poochyena, Duskull, Alolan, Rattata, Purrloin, Exeggcute, Jynx, Natu, Spoink, Drifloon, Carvanha, Beldum, Girafarig e Hoopa. I primi 12 potranno essere trovati allo stato selvatico, mentre la cattura di Hoopa richiederà il completamento dei primi tre step della storia di ricerca speciale della stagione del Pokémon Birba, chiamata "Birbanterie incomprese". Coloro che porteranno a termine la Sfida Collezione saranno ricompensati con 7200 XP, 10 Hoopa Candy e la posa Poke Ball Lift.

L'arrivo di Hoopa sarà accompagnato anche da sette nuove Ricerche sul Campo, che elargiranno agli Allenatori varie tipologie di oggetti utili:

Cattura 5 Pokemon - 5x Poke Ball

Cattura 5 Pokemon - 5x Great Ball

Cattura 5 Pokemon - 5x Ultra Ball

Cattura 10 Pokemon - 10x Great Ball

Cattura 10 Pokemon - 10x Ultra Ball

Cattura 20 Pokemon - 25x Great Ball

Cattura 50 Pokemon - 2x Caramelle Rare

Insomma, avrete tanto da fare in Pokémon GO oggi 5 settembre! La Stagione del Pokémon Birba proseguirà per ben tre mesi: il prossimo appuntamento è rappresentato dall' evento Psicomania dell'8 settembre