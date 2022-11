Pokémon GO, oggi arrivano le Ultracreature! Orario e bonus dell'evento del 27 novembre

Allenatori, avete già avuto modo di incontrare le Ultracreature che si sono affacciate in Pokémon GO negli ultimi mesi? Se per qualche motivo o per un altro non vi siete mai imbattuti in questi esseri provenienti da un'altra dimensione, allora sta arrivando il vostro momento: oggi avrà luogo l'evento Arrivano le Ultracreature in Pokémon GO!

Dalle 11:00 alle 17:00 di oggi domenica 27 novembre le Ultracreature appariranno nei Raid di livello cinque con una distribuzione geografica ben precisa.

Americhe: Nihilego, Buzzwole, Guzzlord

Asia-Pacifico: Nihilego, Xurkitree, Guzzlord

Europa: Nihilego, Pheromosa, Guzzlord

Emisfero Settentrionale: Kartana

Emisfero Meridionale: Celesteela

Potrete incontrare le Ultracreature anche completando i compiti della ricerca a tempo Arrivano le Ultracreature: Globale, che rimarrà attiva durante tutte l'evento:

Vinci 1 raid: Nihilego

Vinci 2 raid: Xurkitree

Vinci 3 raid: Pheromosa

Vinci 4 raid: Buzzwole

Vinci 5 raid: Guzzlord

Vinci 6 raid: Kartana

Vinci 7 raid: Celesteela

Portando a termine la ricerca a tempo otterrete anche 570 Punti Esperienza e 570 unità di Polvere di Stella. Niantic ha ovviamente previsto anche una serie di bonus per l'evento, ossia Punti Esperienza moltiplicati per 1,25 in caso di vittoria nei raid contro le Ultracreature, maggiore possibilità di ricevere Caramelle Rare XL nei raid dal vivo e fino ad un massimo di 5 biglietti raid gratuiti facendo girare i dischi foto delle Palestre durante o fino a due ore dopo la conclusione dell'evento. Non manca neppure un bonus per i gruppi: quando sconfiggete un’Ultracreatura in un raid, alcuni Pokémon (Machoke, Scyther, Magmar, Gulpin, Absol, Minccino, Frillish e Dedenne) appariranno per un breve periodo di tempo nei pressi della Palestra che ha ospitato il raid. Non è finita qui! Grazie al successo del programma di invito promosso nei giorni scorsi, tutti gli Allenatori riceveranno un modulo esca e potranno usare le UC Ball durante il confronto con le Ultracreature.

Non ci resta che augurarvi in bocca al lupo per l'evento! Già che ci siete, prendete anche nota della data dell'ultimo, grande Community Day di Pokémon Go del 2022.