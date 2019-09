Pokémon GO: oggi si chiudono l'ultra bonus e i raid di Mewtwo Shiny

Cambiamenti in arrivo su Pokémon GO, per cui tutti gli allenatori che vogliono godere degli ultra bonus e avere la loro chance di catturare Mewtwo nei raid di quinto livello, faranno bene a sbrigarsi, dato che oggi è l'ultimo giorno in cui sarà possibile farlo.

Dopo tre settimane dal lancio infatti, alle 22 di oggi scadranno i bonus attualmente in vigore, che consistono tra le altre cose, in uno spawn rate aumentato per Unima e la distanza ridotta per schiudere le uova. Alla stessa ora terminerà anche la presenza di Mewtwo Shiny nei raid di quinto livello, che invece farà posto a Giratina che torna disponibile per un periodo limitato.

Se non siete ancora rusciti a catturare il vostro Mewtwo non disperate: il pokémon tornerà nei Raid EX il prossimo 5 Ottobre, con tanto di nuovo attacco di tipo spettro Palla Ombra. Per partecipare ai Raid EX, i cui eventi saranno spediti a partire dal 25 Settembre, sarà sufficiente vincere un raid in una palestra idonea (controllate i dettagli della palestra per scoprire se lo è).

Si tratta sostanzialmente della chiusura degli eventi estivi di Pokémon GO, ma l'app di Niantic si sta già preparando alla grande per la stagione autunnale, con il prossimo Community Day dedicato a Trapinch, già fissato per il 12 Ottobre.