Pokémon GO, oggi il Community Day Classico di Larvitar: orario, mossa, bonus

Per la seconda volta in un solo mese, nella giornata di oggi Pokémon GO ospiterà un Community Day. Scopriamo assieme tutti i dettagli dell'evento odierno, che ha per protagonista un mostriciattolo di seconda generazione.

Il Community Day Classico di Larvitar si svolgerà dalle 14:00 alle 17:00 di oggi 21 gennaio 2023. Nel corso delle ore programmate, il Pokémon Peldisasso apparirà più frequentemente allo stato selvatico, inoltre i più fortunati tra voi potranno anche imbattersi nella sua variante cromatica. Facendo evolvere Pupitar, l'evoluzione di Larvitar, durante l'evento o al massimo entro due ore dal termine (entro le ore 19:00 per intenderci), otterrete un Tyranitar capace di usare l'attacco veloce Abbattimento (infligge 12 danni nelle Sfide Allenatore e 16 danni nelle Palestre e nei Raid).

A movimentare il tutto ci penseranno una serie di immancabili bonus. I Punti Esperienza ottenuti alla cattura dei Pokémon verranno triplicati, l'Aroma e i Moduli Esca attivati durante l'evento avranno una durata estesa di tre ore, e le foto scattate durante il Community Day elargiranno una sorpresa. Se tutto ciò non vi basta, sappiate che potrete anche acquistare la Storia di ricerca speciale "Il Community Day Classico di Larvitar" al prezzo di un solo euro.

Prima di lasciarvi ai preparativi dell'evento, vi ricordiamo che in Pokémon GO si sta svolgendo anche l'evento Capodanno Lunare 2023: fino a lunedì 23 gennaio, creature come Bunnelby e Buneary appariranno più spesso in natura, inoltre Pokémon ispirati all'evento compariranno in natura, nei raid e facendo schiudere le Uova. Di recente, sono anche stati scoperti nuovi Pokémon XXS e XXL! Li avete già scoperti?