Pokémon GO, al via oggi il Community Day Classico: il protagonista è Mudkip

È nuovamente tempo di Community Day in Pokémon GO! L'evento più atteso del mese torna oggi 10 aprile in versione Classica per celebrare uno degli starter di terza generazione, il mostriciattolo di tipo Acqua Mudkip!

Dalle 14:00 alle 17:00 di oggi 10 aprile Mudkip apparirà più frequentemente allo stato selvatico, inoltre i più fortunati tra voi potranno anche incontrarlo nella sua variante cromatica. Facendo evolvere Marshtomp (l'evoluzione di Mudkip) nel corso dell'evento o entro due ore dalla fine otterrete uno Swampert capace di usare l'attacco caricato Idrocannone.

Idrocannone

Sfide Allenatore: 80 danni

Palestre e raid: 90 danni

A facilitare la vostra caccia ci penseranno una serie di immancabili bonus: i Moduli Esca e l'Aroma attivati durante le ore programmate avranno una durata estesa di tre ore, mentre i Punti Esperienza alla cattura saranno triplicati. Al prezzo di 850 Pokémonete potrete acquistare il Pacco Speciale del Community Day, che include 15 Ultra Ball, 15 Baccananas, 1 MT attacco veloce fuoriclasse e 1 biglietto raid da remoto, mentre spendendo un euro potrete accedere all'esclusiva storia di ricerca speciale del Community Day di Mudkip. Nel negozio potrete anche trovare 30 Ultra Ball gratuite, non dimenticatevi di ritirarle durante l'evento! A tutti coloro che scatteranno delle fotografie verrà invece consegnata una sorpresa.

Prima di lasciarvi ai preparativi per il Community Day, vi consigliamo di dare un'occhiata al programma degli eventi di aprile di Pokémon GO: sono previsti l'evento Profumo di Primavera, la Settimana della Sostenibilità e un nuovo Community Day con protagonista Stufful, il Pokémon Bizzoso.