Pokémon GO, oggi un nuovo Community Day: Geodude di Alola è il protagonista

Allenatori, preparatevi! È arrivato uno dei momenti più attesi del mese. Dalle 11:00 alle 14:00 di oggi 21 maggio si svolgerà il Community Day di Geodude di Alola: scopriamo assieme tutti i dettagli sui contenuti e i bonus previsti.

Nel corso delle ore programmate, il Pokémon Roccia apparirà più spesso allo stato selvatico. I più fortunati tra voi potrebbero anche imbattersi nella sua variante cromatica. Facendo evolvere Graveler di Alola, l'evoluzione di Geodude, entro due ore dalla fine dell'evento otterrete un Golem di Alola capace di usare l'attacco veloce Rotolamento. Per celebrare il suo debutto in Pokémon GO, questo attacco veloce genera energia rapidamente.

Sfide Allenatore: 4 danni

Palestre e raid: 14 danni

Al prezzo di un euro potete acquistare la storia di ricerca speciale del Community Day, intitolata "Una strada rocciosa". Per l'occasione, debutta la nuova funzionalità di gift: a partire da oggi avete l'opportunità di regalare un biglietto a un amico. Per farlo, toccate il biglietto per la ricerca speciale e cliccate il pulsante Regala, anziché il pulsante Acquista.

Come ogni Community Day che si rispetti, anche quello odierno offre una mare di bonus e opportunità d'acquisto. Durante le ore programmate la Polvere di Stelle alla cattura sarà triplicata, mentre le Caramelle saranno raddoppiate. Le possibilità di ricevere una Caramella L di Geodude saranno raddoppiate ad ogni cattura di Geodude di Alola. L'Aroma e i Moduli Esca attivati durante l'evento avranno una durata estesa di tre ore. Potrete effettuare uno scambio speciale in più fino a due ore dalla fine dell'evento, mentre gli scambi effettuati fino a due ore dalla fine richiederanno la metà delle Polvere di Stelle. Collaborando con altri Allenatori otterrete inoltre un bonus di gruppo che funziona in questo modo: se catturerete un numero sufficiente di Pokémon con un solo Modulo esca, il bonus che prevede il triplo di polvere di stelle da cattura, per gli Allenatori che si trovano nelle vicinanze di un Pokéstop con Modulo esca, permetterà di ottenere il quadruplo di polvere di stelle da cattura per 30 minuti.

Come al solito, sono previsti degli adesivi per coloro che fanno girare i Pokéstop e aprono i Pacchi Amicizia, e una sorpresa per coloro che scattano delle foto durante il Community Day. Il Pacco Speciale sarà acquistabile al prezzo di 975 Pokémonete (1 Superincubatrice, 1 Fortunuovo, 1 MT attacco veloce fuoriclasse e 1 Pezzo Stella). Infine, ricordiamo a tutti di riscattare le 30 Ultra Ball gratis disponibili nel negozio in occasione dell'evento. Buona caccia a tutti!