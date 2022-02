Pokémon GO, al via oggi il Community Day di Hoppip: mossa esclusiva, bonus e tanto altro!

Dopo la passeggiata sul viale dei ricordi dello scorso mese, che ha visto Bulbasaur tornare protagonista in Pokémon GO, oggi 12 febbraio 2022 i riflettori sono tutti puntati sul Pokémon Gramigna: il protagonista indiscusso del nuovo Community Day è Hoppip, mostriciattolo fluttuante di tipo Erba/Volante introdotto nella seconda generazione.

Il Community Day di Hoppip si svolgerà in Pokémon GO dalle 11:00 alle 17:00 di oggi sabato 12 febbraio 2022. Durante le ore programmate, il Pokémon Gramigna apparirà più spesso allo stato selvatico, mentre i più fortunati tra voi potrebbero incontrarne uno cromatico. Facendo evolvere Skiploom, l'evoluzione di Hoppip, durante l'evento o fino a due ore dopo il suo termine, otterrete un Jumpluff capace di usare l'attacco caricato Acrobazia.

Mossa esclusiva: Acrobazia

Sfide Allenatore: 110 danni

Palestre e raid: 100 danni

Al prezzo di un euro potrete accedere all'esclusiva storia di ricerca speciale del Community Day dedicato a Hoppip, intitolata "Un salto, un altro ancora e vola via", mentre con 1.280 Pokémonete sbloccherete (una sola volta) il pacco speciale del Community Day contenente 50 Ultra Ball, 2 Superincubatrici, 6 Pezzi Stella e 1 MT attacco veloce fuoriclasse. Nel negozio saranno disponibili anche 30 Ultra Ball gratis, non lasciatevele sfuggire!

Come in ogni Community Day che si rispetti, anche oggi potrete fare affidamento su un ampio campionario di bonus. Innanzitutto, sono previsti il triplo di polvere di stelle da cattura, aroma e moduli esca con una durata estesa a tre ore, e fino a tre biglietti raid gratuiti dalle Palestre durante e fino a due ore dopo l'evento. In aggiunta, Hoppip e Skiploom appariranno nei parchi e la Caramella L di Hoppip verrà elargita come bonus grazie agli Skiploom catturati nei parchi. Sono anche previste sorprese per chi scatta foto durante il Community Day, e adesivi facendo girare i Pokéstop e aprendo/acquistando pacchi amicizia.

E non dimenticate che in Pokémon GO è anche in corso l'evento di San Valentino! Avete tempo fino alle 20:00 di lunedì 14 febbraio per festeggiare l'amore con Flabébé, Floette e Florges.