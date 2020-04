Pokemon GO: al via oggi l'evento Pokémon dispettosi

Niantic Labs ha annunciato l'avvio di un nuovo evento di Pokemon GO denominato Pokemon dispettosi e attivo dalle 08:00 di oggi (mercoledì 1 aprile) e fino alle 22:00 (ora italiana) del 7 aprile.

Questo evento di primavera vedrà la comparsa di alcuni Pokemon burloni e maestri del travestimento tra cui Gastly, Haunter, Voltorb, Foongus, Sudowoodo, Aipom, Stunfisk, Ditto e Croagunk, confermata la presenza di Sudowoodo e Croagunk cromatici.

Anche Stunfisk debutterà in Pokemon GO in questa occasione, inoltre scopriamo che al termine dell'evento il Pokemon non si schiuderà più dalle uova da 5 km mentre Aipom, Wynaut, Bonsly e Croagunk si schiuderanno più spesso. Annunciate anche nuove missioni esclusive di ricerca sul campo con la possibilità di ottenere come ricompensa Sudowoodo, Croagunk o Stunfisk.

Infine, anche Ditto selvatico comparirà con maggior frequenza e sembra che questa creatura Ditto si stia trasformando in molte più specie di Pokemon rispetto al solito, fenomeno che dovrebbe andare avanti per tutta la durata dell'evento Pokemon dispettosi.

Ricordiamo che recentemente Niantic Labs ha modificato Pokemon GO per giocare da casa permettendo agli allenatori di continuare a catturare nuovi Pokemon senza per questo uscire, rispettando così le disposizioni dei governi locali legate alla prevenzione dell'epidemia di Coronavirus. Come incentivo è anche possibile ottenere 50 Mega Ball per una Pokemoneta, prezzo simbolico alla portata di tutti i giocatori.