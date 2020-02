Pokemon GO: al via oggi il nuovo evento della regione di Sinnoh

Niantic Labs ha annunciato un nuovo evento di Pokemon GO in programma per la giornata di oggi (venerdì 7 febbraio) e dedicato alla regione di Sinnoh. Di seguito tutti i dettagli diffusi dagli sviluppatori.

"In segno di apprezzamento per tutti i grandi Pokémon originari della regione di Sinnoh con i quali abbiamo stretto amicizia, siamo lieti di annunciare un evento per celebrare proprio questa regione. Da venerdì 7 febbraio 2020 alle 8:00 a lunedì 10 febbraio 2020 alle 22:00 ora locale, i Pokémon originari della regione di Sinnoh inizieranno a comparire con maggiore frequenza in natura e nei raid.

Da tutte le Uova da 7 km ottenute durante l'evento nasceranno alcuni Pokémon della regione di Sinnoh, tra cui Budew, Combee, Bronzor, Gible, Riolu, Hippopotas e Mantyke. I compiti di ricerca sul campo specifici per l'evento vi permetteranno di ottenere incontri con Pokémon originari di questa splendida regione e Pietre di Sinnoh. Dulcis in fundo, se sarete fortunati, potrete incontrare un Riolu o un Hippopotas cromatici."

La prossima settimana si terrà invece l'evento Pokemon GO San Valentino 2020 con ricompense esclusive e Pokemon rari in arrivo per festeggiare il giorno degli innamorati, senza dimenticare il prossimo Community Day dedicato a Rhyhorn.