Pokémon GO, oggi nuovo evento speciale: Spoink protagonista!

In un inizio anno che si è rivelato fitto di impegni, i giocatori attivi su Pokémon GO hanno visto debuttare pochi giorni fa l'evento speciale a tema Regione di Sinnoh, accompagnato dalla progressiva comparsa di creature di Terza Generazione.

E proprio una di queste sembra essere il protagonista di una nuova iniziativa speciale che si svolgerà nel corso della giornata di oggi, martedì 11 febbraio. Tramite il proprio account Twitter ufficiale, il team di Pokémon GO ha infatti confermato che nel tardo pomeriggio prenderà il via l'Ora del Pokémon in primo piano. L'appuntamento avrà una durata molto limitata, con inizio alle 18:00 e conclusione alle 19:00 del fuso orario italiano.



Per l'intera durata dell'evento un singolo Pokémon apparirà con una frequenza maggiore allo stato selvatico. La fitta community di Allenatori sembra aver già scovato quello il Pokémon che sarà protagonista dell'evento: Serebii.net, noto portale dedicato all'universo delle creature Game Freak, segnala infatti che i giocatori avranno modo di imbattersi in Spoink. Introdotto con la Terza Generazione, il tenero Pokémon Molla è una creatura di Tipo Psico.



In chiusura, vi ricordiamo che la community potrà presto festeggiare San Valentino in Pokémon GO, grazie ad un ulteriore evento speciale che vedrà protagonisti diversi Pokémon in versione Shiny/Cromatica.