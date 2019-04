In Pokémon GO oggi è l'ultimo giorno per prendere Giratina Forma Originale

Pokémon che vanno, Pokémon che vengono. In Pokémon GO è sempre stato così, e nell'applicazione di Niantic dall'enorme successo, oggi tocca salutare Giratina Forma Originale. La creatura era presente nei Raid di Livello Cinque dal mese di Marzo, ed oggi sarà l'ultimo giorno in cui sarà disponbile.

Se ancora non siete riusciti a prenderla dunque, vi conviene sbrigarvi: Giratina sarà disponibile nei Raid Leggendari di Livello Cinque solamente fino alle 21 di questa sera, altrimenti bisognerà aspettare che il pokémon tornerà poi periodicamente nei vari raid dell'app, presumibilmente tra qualche mese.

Niantic non ha ancora annunciato quale creaturina prenderà il suo posto nei Raid di Livello Cinque di Pokémon GO; ma in molti puntano su Darkrai e Regigigas, due dei leggendari di Sinnoh che ancora mancano al database del celebre videogame.

E voi l'avete già presa, o siete tra quelli che organizzeranno i raid in giornata per tentare di catturarla? Per quanto riguarda le ultime novità del gioco, l'aggiornamento della boutique di Pokémon GO ha portato diversi oggetti nuovi in-game a tema primaverile, mentre in futuro ci saranno diverse novità riguardanti le scoperte straordinarie e le uova. Fino al 5 Maggio inoltre, è possibile trovare Meltan Shiny, inserito nel gioco il 24 Aprile e disponibile dunque ancora per qualche giorno.