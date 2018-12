Pokémon GO: è ora attivo il raddoppio della Polvere di Stelle alla cattura!

L'evento invernale di Pokémon GO interamente dedicato ai mostriciattoli di tipo Ghiaccio è ormai entrato nel vivo. Niantic ha attivato il secondo dei quattro bonus promessi ai suoi allenatori: fino al 26 dicembre, verrà elargito il doppio della Polvere di Stelle alla cattura dei Pokémon!

Si tratta senza dubbio di un ottimo modo per incentivare tutti i giocatori ad andare a caccia dei mostriciattoli di tipo Ghiaccio. Fino al 2 gennaio, infatti, Delibird, Jynx, Sneasel, Swinub, Snorunt, Spheal e Snover si faranno vedere in giro più spesso del solito. Sarà persino possibile imbattersi in un simpatico Pikachu con un cappellino natalizio.

I bonus non si fermano qui. Fino alla medesima data, Pokémon come Smoochum, Azurill e Munchlax si schiuderanno con maggiore frequenza dalle Uova da 7 km. Per favorire la schiusa, tutti gli allenatori riceveranno gratuitamente un’Incubatrice Uova monouso al giorno facendo girare il disco foto su un Pokéstop. Approfittate finché potete del bonus alla Polvere di Stelle. A partire dal 26 dicembre verranno invece raddoppiati i Punti Esperienza, mentre dal 30 dicembre raddoppierà l'efficienza delle incubatrici.

Ricordiamo che recentemente sono state introdotte le Lotte tra Allenatori, evento celebrato con un bellissimo trailer in live-action. Abbiamo inoltre scoperto che il protagonista del Community Day di gennaio 2019 sarà Totodile, Pokémon di tipo Acqua proveniente dalla regione di Johto.