Pokemon GO: Ora del bonus misterioso il 6 febbraio, tutti i dettagli

Continua il piano di aggiornamenti Pokemon GOdi febbraio: Niantic Labs ha in programma molte attività (tra cui il Community Day e l'evento di San Valentino), nei giorni scorsi abbiamo assistito all'Ora del Pokemon in primo piano mentre oggi si terrà l'Ora del bonus misterioso.

"Ora del bonus misterioso prevederà, come dice il nome stesso, un bonus misterioso. Questo bonus sconosciuto sarà attivo nell'app giovedì 6 febbraio 2020, dalle 18:00 alle 19:00 ora locale."

Gli sviluppatori non hanno rivelato altri dettagli, limitandosi solamente a riportare questa breve descrizione, per saperne di più dovremo quindi attendere il tardo pomeriggio di oggi, quando il bonus misterioso verrà reso disponibile per i giocatori di Pokemon GO. Le sorprese non finiscono qui perchè il 27 febbraio Pokemon GO festeggia il Pokemon Day con tante novità ancora da svelare.

Lo studio sta lavorando duramente per soddisfare le aspettative della community di Pokemon GO, il gioco è entrato nel suo quarto anno di vita ed è ad oggi una delle app mobile di maggior successo di sempre con oltre un miliardo di download totalizzati su App Store e Google Play.

Il 22 febbraio si terrà inoltre il nuovo Community Day di Pokemon GO, altro evento dedicato alla cattura di Pokemon rari e leggendari.