Pokemon GO: l'Ora Leggendaria del 17 luglio è dedicata a Mewtwo Corazzato

Incuranti delle indiscrezioni sui Pokemon Oscuri che continuano a imperversare in rete, i ragazzi di Niantic Labs rimangono nella stretta attualità videoludica di Pokemon GO per invitarci ad acchiappare Mewtwo Corazzato nell'Ora Leggendaria del 17 luglio.

Gli Allenatori di Pokemon GO che vorranno cimentarsi in questa nuova sfida che avrà luogo dalle ore 18:00 alle ore 19:00 del 17 luglio dovranno lavorare di concerto con i propri colleghi per riuscire ad avere la meglio su Armored Mewtwo all'interno di squadre composte da massimo sei giocatori.

Come sperimentato dagli utenti che stanno affrontando i Raid di luglio, Mewtwo Corazzato risulta essere particolarmente vulnerabile agli attacchi di tipo Buio, Spettro e Coleottero delle creature del vostro Pokedex che vantano simili abilità e caratteristiche di attacco, tra le quali possiamo annoverare Tyranitar, Scizor, Gengar, Giratina e, naturalmente, lo stesso Mewtwo.

Fateci sapere se parteciperete a questa caccia esplorando l'universo virtuale di Pokemon GO con il vostro fido smartphone iOS o Android! Per chi desidera prepararsi a dovere prima della battaglia, consigliamo di consultare la nostra guida per sconfiggere Mewtwo Corazzato. Sempre sulle pagine di Everyeye.it potete inoltre consultare la lista completa dei Pokemon Cromatici e una comoda guida che vi aiuterà a catturarli.