Pokémon GO: l'Ora Leggendaria di oggi è dedicata a Cobalion

A tutto Cobalion su Pokémon GO! Se ancora non avete avuto l'occasione di catturare il pokémon Leggendario, reso recentemente disponibile da Niantic nel mondo di gioco, quella di oggi è un'occasione che non potete assolutamente perdere.

Cobalion sarà infatti il protagonista dell'Ora Leggendaria in arrivo oggi sull'app di Niantic. Dalle 18 alle 19 di stasera infatti, tutte le palestre libere della vostra città vedranno la presenza proprio di Cobalion, dandovi dunque la possibilità di far vostro il pokémon Leggendario della quinta generazione di Unima (insieme a Virizion e Terrakion, che a questo punto sono i prossimi candidati ad apparire nel gioco).

Attualmente non esiste nel gioco una sua versione shiny, che presumibilmente arriverà poi in un secondo momento, ma siamo sicuri che sarà un bell' "accontentarsi" anche di questa sua versione "semplice".

Radunate dunque i vostri amici, preparate bene i vostri pokémon e tenetevi pronti per le 18 di oggi: la caccia a Cobalion è aperta. Se doveste fallire o se non vi fosse possibile collegarsi per quell'ora, Cobalion resterà comunque disponibile nei raid a cinque stelle fino alle 21 del 26 Novembre, quindi non temete.

Se aveste bisogno di consigli utili per catturarlo, potete leggere sul nostro sito la guida al raid di Cobalion.