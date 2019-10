Pokémon GO: Ora Leggendaria di oggi dedicata a Darkrai e tante altre novità in arrivo

C'è grande fermento in Pokémon GO, anche per via dell'evento di Halloween, che porterà con sé diverse novità. Partiamo da quella che inizierà oggi, ossia l'Ora Leggendaria dedicata a Darkrai, che come di consueto ci vedrà impegnati dalle 18 alle 19 cercando di catturare la celebre creatura.

In quell'ora infatti, tutti i raid leggendari di livello 5 si riempiranno di Darkrai, anche se stavolta non è prevista una forma shiny del pokémon. Darkrai in ogni caso, resterà nei raid di Pokémon GO fino al termine dell'evento di Halloween, i primi giorni di novembre. Se volete alcuni consigli su come affrontare il suo raid, date un'occhiata alla nostra guida al raid leggendario di Darkrai.

Intanto i data miner si stanno impegnando a scavare all'interno del codice di gioco per scoprire le ultime novità sull'aggiornamento rilasciato stanotte. Stando a quanto dichiarato, dovrebbero arrivare nuovi contenuti dedicati al Team Rocket. Giovanni dovrebbe fare il suo debutto del gioco, e sembra che ci servirà una mappa per trovarlo, che sarà divisa in vari frammenti che dovremo ritrovare.

Infine un'altra novità riguarderebbe le forme di Galar, probabilmente una mossa per pubblicizzare il lancio di Pokémon Spada e Scudo. Nel file di gioco sono presenti infatti le forme di Galar di Weezing, Zigzagoon e Linoone.

Tenete d'occhio il gioco e naturalmente il nostro sito per scoprire tutte le ultime novità su Pokémon GO.