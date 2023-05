Pokemon GO: orde di Pokemon Ombra invadono le palestre con i nuovi Shadow Raids

L'arrivo della Master Ball di Pokemon GO dopo sette anni fa da sfondo agli Shadow Raids, la nuova attività con cui Niantic punta a coinvolgere tutti gli Allenatori desiderosi di mettersi alla prova contro le orde di Pokemon Ombra che stanno invadendo le palestre.

Gli Shadow Raids s'accompagnano al ritorno del Team GO Rocket, sempre pronto a combinare guai. A partire da lunedì 22 maggio, gli Allenatori possono affrontare potenti Boss e avere la possibilità di catturare nuovi Pokemon.

Per avere maggiori possibilità di successo contro i Pokemon Ombra del Team GO Rocket, ai giocatori viene consigliato di invitare i propri amici per formare una squadra: Niantic precisa inoltre che non sarà possibile partecipare agli Shadow Raids utilizzando i Biglietti Raid da remoto e questa tipologia di scontri non premieranno con un bonus di squadra per le Premier Ball.

Nelle palestre non occupate dal Team GO Rocket continueranno a svolgersi i raid classici, mentre in quelle che ospiteranno gli Shadow Raid il Team GO Rocket posizionerà dei Pokemon Ombra particolarmente potenti. I Boss dei Raid a tre e cinque stelle aumenteranno il grado di furia man mano che verranno sfidati, aumentando il loro attacco e la loro difesa.

Sarà inoltre possibile sottomettere i Boss sfruttando i nuovi oggetti inventati dal Professor Willow, le Gemme Purificate: queste ultime potranno essere assemblate raccogliendo i Frammenti d'Ombra. Il loro utilizzo in battaglia risulta essere di fondamentale importanza poiché determina una riduzione temporanea dei valori di Attacco e Difesa di ciascun boss.