Pokémon GO: Oricorio fa il suo scintillante esordio al Festival dei colori

Durante l'evento Festival dei colori di Pokémon GO, in programma dalle 10 (ora locale) del 15 marzo e fino alle 20 (ora locale) del successivo 20 marzo, Oricorio farà il suo esordio all'interno dell'iconico gioco mobile in realtà aumentata sviluppato da Niantic.

Il Pokémon Danza, che ha fatto il suo originale esordio nel 2016 in Pokémon Sole e Luna, sarà disponibile in Europa nella versione Flamenco di colore rosso, apparendo quindi con grande frequenza allo stato selvatico pronto per essere catturato. Nei giorni del Festival diversi altri Pokémon si faranno vedere con maggiore regolarità, tra cui Horsea, Drowzee, Taillow, Turtwig e Fletchling per fare alcuni nomi.

L'evento sarà inoltre caratterizzato da una nuova sfida di collezione volta ad accumulare progressi per il premio Cercapokémon fuoriclasse e guadagnare così 20.000 PE, 3000 unità di polvere di stelle e facilitare ulteriormente l'incontro con Oricorio. Ancora, tra i nuovi Raid a una stella troviamo creature quali Jigglypuff, Treecko, Torchic, Mudkip e Rockruff, mentre per quelli a tre stelle i protagonisti sono Marowak (sia normale che versione Alola), Chansey, Umbreon e Druddigon. Passando al Raid a cinque stelle, ecco arrivare Tornadus Forma Totem, mentre il protagonista del Megaraid sarà MegaLopunny.

Per quanto riguarda le ricerche sul campo, infine, dopo averle completate si potranno incontrare con maggior frequenza diversi Pokémon, a partire da Bulbasaur, Charmander e Squirtle per poi arrivare a Grimer di Alola e le diverse forme alternative di Castform, oltre a guadagnare Megaenergie per Venusaur, Charizard e Blastoise.

Non perdetevi nel frattempo la guida alle ricompense della Stagione di Alola in Pokémon GO. Ricordiamo inoltre che tutti i Pokémon di Sole e Luna sono arrivati in Pokémon GO, come confermato in occasione del Pokémon Day 2022.