Pokémon GO, domani Oshawott conquista il Community Day: tanti bonus in arrivo

Sono ormai trascorsi cinque anni dal lancio di Pokémon GO, eppure il titolo mobile di Niantic Labs non cessa di intrattenere milioni di appassionati della saga Game Freak.

Gran parte di questo durevole successo è da attribuire alla capacità del team di sviluppo di dar vita ad una community incredibilmente attiva, sempre pronta a prender parte ai più disparati eventi speciali. Negli ultimi anni, in particolare, il Community Day si è trasformato in un appuntamento fisso mensile, che vede un unico Pokémon al centro della scena.

Per settembre 2021, la scelta è ricaduta sul tenero Oshawott, Pokémon d'Acqua di Quinta Generazione. Tra gli Starter a disposizione degli Allenatori nella regione di Unima, il Pokémon Lontra è pronto a surfare in compagnia dei giocatori di Pokémon GO in occasione del prossimo Community Day. L'evento è in programma per la giornata di domani, domenica 19 settembre, e porterà con sé moltissimi bonus. Tra le ore 11:00 e le 17:00, gli Allenatori potranno avvistare un maggior numero di Oshawott allo stato selvatico: catturandoli, otterranno il triplo di Punti Esperienza. Inoltre, le Esche avranno una durata di tre ore, così come tutti gli Aromi.



Ricordiamo inoltre che Niantic ha introdotto un nuovo Pokémon in Pokémon GO per festeggiare la Settimana della Moda.