Pokemon GO: come ottenere i Pokemon Fortunati in modo garantito

In Pokemon GO sono presenti i Pokemon Fortunati, una speciale tipologia di creature che si distingue dai Pokemon normali per il fatto di richiedere il 50% di Polvere di Stelle in meno quando vengono potenziati.

Oltre a richiedere il 50% di Polvere di Stelle in meno, di per sé un grande vantaggio da prendere in considerazione, i Pokemon Fortunati si differenziano da quelli normali anche per avere statistiche IV migliori. Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, questa tipologia di creature viene visualizzata nel Pokedex con uno sfondo speciale, insieme a un'etichetta "Pokemon Fortunato" visualizzata accanto alla barra HP.

Come catturare i Pokemon Fortunati

L'ottenimento dei Pokemon Fortunati è legato agli scambi tra allenatori. Quando eseguite uno scambio con un altro allenatore della vostra lista amici, infatti, c'è la possibilità che le creature scambiate in entrambe le direzioni diventino Pokemon fortunati.

Più a lungo un Pokemon è stato in vostro possesso, più è probabile che quest'ultimo si trasformerà in un Pokemon Fortunato una volta scambiato. Per massimizzare le vostre opportunità di ottenerne uno, dunque, scambiate i mostriciattoli che sono in vostro possesso da più tempo.

Ricordate che i Pokemon non possono essere scambiati più di una volta, e che le creature mitiche come Mew e Celebi non possono essere scambiate affatto. Inoltre non ci sono limiti su quanti Pokemon Fortunati possono spuntare in un solo giorno, quindi sentitevi liberi di fare tutti gli esperimenti che volete.

Come ottenere Pokemon Fortunati in modo garantito

Da settembre 2018 è disponibile un metodo per ottenere Pokemon Fortunati in modo garantito. È piuttosto semplice: se avete meno di dieci Pokemon Fortunati, qualsiasi scambio di Pokemon che è in tuo possesso da luglio o agosto 2016 (il lancio iniziale di Pokemon Go) si trasformerà in un Lucky Pokemon.

Non è ancora chiaro se Niantic sposterà queste date nel tempo, in modo da garantire l'ottenimento dei Pokemon Fortunati anche tramite scambi di creature più recenti. Se le regole cambieranno, non mancheremo di aggiornare questa mini-guida con tutti i nuovi dettagli del caso.