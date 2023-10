Pokémon Go, ottobre è il mese di grandi cambiamenti: arriva la modalità co-op a quattro!

La produzione videoludica di Niantic Labs ha subito importantissimi aggiornamenti nel corso degli anni: vedasi, ad esempio, le recenti novità che hanno reso il Pokédex di Pokémon Go più grande di tutti i giochi principali della serie sviluppata da GameFreak. Ma i cambiamenti importanti devono arrivare: Pokémon Go riceverà presto la modalità co-op.

Tra Pokémon Go, Sleep e Unite, ci si prepara a festeggiare Halloween con le novità di Pokéween 2023, pronte a fare il loro debutto con le corpose feature nell'arco dei prossimi giorni; prossimi giorni che, soprattutto per Pokémon Go, saranno alquanto importanti. Stando a quanto ufficializzato da Niantic, infatti, è in arrivo la modalità a quattro giocatori per proseguire con la propria avventura che catapulta le simpatiche creature tascabili nel mondo reale.

La funzione in questione, denominata dagli sviluppatori "Party Game", consentirà a tutti i giocatori di livello superiore al 15 di poter accedere a dei gruppi composti da massimo quattro Pokéallenatori per volta. Ogni utente sarà chiamato a completare le sfide del party, così da ottenere ricompense esclusive e non solo. Ma tenetevi forte, perché manca davvero poco all'arrivo di questa modalità: il Party Play arriverà su Pokémon Go da domani 17 ottobre. Pronti alle corpose novità in uscita domani e nel corso dei prossimi giorni, in previsione di un Halloween avvincente e all'insegna dei Pokémon?