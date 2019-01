Pokemon GO: Palkia è il protagonista dei nuovi raid leggendari di febbraio

Un nuovo arrivo nei raid metterà alla prova la vostra forza in Pokemon GO: il leggendario Pokémon Spazio di tipo Acqua-Drago, Palkia, prenderà parte ai raid in tutto il mondo dal 29 gennaio al 28 febbraio alle 22:00 (ora italiana).

"Grazie alla capacità di deformare lo spazio e competere con Giratina, Palkia è un Pokémon da non sottovalutare. Assicuratevi di formare una squadra che includa Pokémon di tipo Drago e Folletto per sconfiggere questo potente Pokémon Leggenda prima che i suoi attacchi speciali vi travolgano. Non perdete l'opportunità di catturare questo Pokémon Leggenda prima che ritorni nella sua dimensione spaziale. Iniziate a esplorare in tutta sicurezza!"

Nei giorni scorsi Niantic ha annunciato che Swinub è il protagonista del prossimo Community Day di Pokemon GO, in programma dalle 11:00 alle 14:00 (ora italiana) di sabato 16 febbraio.