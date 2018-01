Pokemon GO per iPhone: da febbraio iOS 11 sarà obbligatorio per giocare

Importanti novità in arrivo per i giocatori disu iPhone: a partire dal 28 febbraio coloro che non hanno aggiornato il proprio dispositivo ad iOS 11 non potranno più utilizzare l'applicazione.

Questo taglia fuori i possessori di dispositivi più datati come iPhone 5 e iPhone 5C, l'aggiornamento del 28 febbraio richiederà necessariamente uno smartphone o un tablet aggiornato ad iOS 11, pena l'impossibilità di accedere al proprio account e di spendere le Pokemonete acquistate.

Tra i dispositivi iOS non più compatibili con Pokemon GO troviamo iPhone 5, iPhone 5C, iPad 4G, iPad 3G, iPad Mini di prima generazione e iPad 2, la scelta colpisce i principali device usciti tra il 2011 e il 2013, ormai tecnologicamente datati e incapaci di supportare le più moderne tecnologie adottate da Niantic per Pokemon GO.