Pokémon GO: tutti i piani di Niantic per gennaio 2022, tra Mega Raid e grandi eventi

Niantic sta già preparando un inizio 2022 molto ricco per tutti i giocatori di Pokémon GO. Dopo aver già confermato la data per il Community Day di gennaio 2022 per Pokémon GO, tutto incentrato su Spheal, gli autori rivelano ulteriori piani per il primo mese del nuovo anno, così da partire subito con il piede giusto.

Torna anzitutto l'Ora del Raid, prevista per ogni mercoledì del mese dalle 18 alle 19 ora locale. Ecco quali saranno i Pokémon protagonisti di ciascun Raid di gennaio 2022:

Kyurem - 5 gennaio

Heatran - 12 gennaio

Genesect (con Voltmodulo) - 19 gennaio

Regice - 26 gennaio

Ci saranno anche i Mega Raids, incentrati su due specifici Pokémon: Mega Abomasnow, dall'1 al 7 gennaio, e Mega Aerodactyl a partire dal 7 gennaio e per tutto il resto del mese. Ogni lunedì di gennaio, inoltre, al costo di una Pokémoneta si potranno comprare offerte comprensive di un biglietto raid da remoto ed altre sorprese ancora. La nuova scoperta straordinaria sarà invece legata ad Onix e la Megaenergia di Steelix.

Ci sono anche diversi eventi a cui gli utenti potranno prendere parte nel corso del mese. Dal 31 dicembre 2021 fino al 4 gennaio 2022 andrà in scena l'Evento di Capodanno, mentre dal 7 al 13 gennaio toccherà alle Montagne del potere. Infine, dal 19 gennaio e per tutto il resto del mese sarà la volta di un Evento a tema Elettro e Acciaio ispirato alla centrale elettrica di Kanto.

Ulteriori dettagli verranno resi noti nelle prossime settimane. Considerati i numeri incredibili di Pokémon GO nel 2021, Niantic non vuole essere da meno per l'inizio del 2022, e chissà quante altre sorprese ancora arriveranno nei prossimi mesi.